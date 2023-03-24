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Коммерсантъ FM
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В Москве задержали двух бизнесменов по делу о даче взяток генералу и полковнику ФТС

Следственный комитет России (СКР) задержал двух предпринимателей в рамках дела о даче взятки. По подозрению в получении взятки ( ст. 290 УК РФ) сегодня, 24 марта, были задержаны заместитель начальника Центрального таможенного управления (ЦТУ) Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал Александр Беглов и начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни полковник Александр Алеев.

Фото: ЦТУ ФТС

Фото: ЦТУ ФТС

«Задержаны Бережной А. С. и Красногорский Д. Л. В ближайшее время начнется заседание по избранию им меры пресечения»,— сообщили ТАСС в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Господин Бережной, добавили в пресс-службе, обвиняется в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), а господин Красногорский — в посредничестве во взяточничестве.

РЕН ТВ сообщал, что Александр Беглов и Александр Алеев были взяты с поличным при получении 3,8 млн руб. от двух предпринимателей. Их имена не назывались. В домах и на рабочих местах подозреваемых провели обыски. СКР попросил заключить Беглова и Алеева под стражу.

Лусине Баласян

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