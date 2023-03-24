Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР попросил арестовать задержанных генерала и полковника ФТС

Следственный комитет России (СКР) просит заключить под стражу заместителя начальника Центрального таможенного управления (ЦТУ) Федеральной таможенной службы (ФТС) генерала Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни полковника Александра Алеева. Следователи предъявили им обвинение по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), сообщили ТАСС в Басманном суде.

Александр Беглов

Александр Беглов

Фото: ЦТУ ФТС

Александр Беглов

Фото: ЦТУ ФТС

Александр Беглов и Александр Алеев были задержаны ранее сегодня, 24 марта, по подозрению в получении взятки. В рамках уголовного дела о взяточничестве в их домах и на их рабочих местах прошли обыски. Как сообщает РЕН ТВ, задержанные были взяты с поличным при получении 3,8 млн руб. от двух предпринимателей.

Генерал Александр Беглов работал в структуре таможенных органов с июля 2001 года. За это время он занимал должности инспектора, замначальника и начальника таможенного поста, замглавы отдела организационно-инспекторской службы и замначальника службы федеральных таможенных доходов ЦТУ. Заместителем главы ЦТУ господин Беглов стал в октябре 2015 года.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...