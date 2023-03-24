СКР попросил арестовать задержанных генерала и полковника ФТС

Следственный комитет России (СКР) просит заключить под стражу заместителя начальника Центрального таможенного управления (ЦТУ) Федеральной таможенной службы (ФТС) генерала Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни полковника Александра Алеева. Следователи предъявили им обвинение по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), сообщили ТАСС в Басманном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Беглов

Фото: ЦТУ ФТС Александр Беглов

Фото: ЦТУ ФТС

Александр Беглов и Александр Алеев были задержаны ранее сегодня, 24 марта, по подозрению в получении взятки. В рамках уголовного дела о взяточничестве в их домах и на их рабочих местах прошли обыски. Как сообщает РЕН ТВ, задержанные были взяты с поличным при получении 3,8 млн руб. от двух предпринимателей.

Генерал Александр Беглов работал в структуре таможенных органов с июля 2001 года. За это время он занимал должности инспектора, замначальника и начальника таможенного поста, замглавы отдела организационно-инспекторской службы и замначальника службы федеральных таможенных доходов ЦТУ. Заместителем главы ЦТУ господин Беглов стал в октябре 2015 года.

Эрдни Кагалтынов