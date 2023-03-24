С подрядчика «Центра генетики и науки о жизни» в Сириусе взыскивают 384 млн рублей

ООО «РК Строй» взыскивает с АО «Аякс Инжиниринг» 383,9 млн руб. необоснованного обогащения в рамках договора о выполненных работах на объекте «Центр генетики и науки о жизни» в Сириусе. Сведения об этом опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Как следует из материалов дела, к участию в деле привлечена администрация федеральной территории «Сириус». Договор о выполнении работ на объекте «Центр генетики и науки о жизни» в Сириусе на первом этаже здания Парка науки и искусства «Сириус» между сторонами судебного спора был подписан в сентябре 2020 года.

Ответчик заявил ходатайство о назначении по делу строительно-технической экспертизы. По решению суда, эксперты должны ответить на вопросы о том, соответствует ли объем выполненных работ на объекте «Центр генетики и науки о жизни» в Сириусе на первом этаже здания Парка науки и искусства «Сириус».

Кроме того, перед экспертами поставлен вопрос о выявлении недостатков в выполненных АО «Аякс Инжиниринг» работах и справках о стоимости. Если имеются такие недостатки, какова их стоимость устранения. Также специалисты должны оценить рыночную стоимость фактически выполненных работ.

Следующее заседание назначено на 27 марта 2023 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «РК Строй» зарегистрировано в 2017 году в Сириусе. Головная компания — Фонд «Талант и успех». Основной вид деятельности — деятельность в области инженерных изысканий. Выручка предприятия за 2021 год составила 80,9 млн руб., прибыль — 6,8 млн руб. Уставный капитал — 10 тыс. руб. АО «Аякс Инжиниринг» зарегистрировано в 2010 году в Москве. Основной вид деятельности — производство прочих строительно-монтажных работ. Учредитель компании — Ильдар Бурангулов. Выручка за 2021 год составила 378,5 млн руб., прибыль — 8,7 млн руб. Уставный капитал — 500 тыс. руб.

Тат Гаспарян

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