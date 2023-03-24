Путин поддержал выделение турбизнесу Крыма 2 млрд рублей

Президент РФ Владимир Путин поддержал просьбу властей Крыма и Минэкономразвития РФ о выделении 2 млрд руб. на поддержку туротрасли региона в 2023 году. С мая по август республика получит деньги при условии сохранения рабочих мест, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.

Он отметил, что мера поддержки в размере, аналогичном прошлому году, будет направлена на выплаты минимального размера оплаты труда сотрудникам туротрасли. За четыре месяца их получат до 30 тыс. человек.

Глава Крыма также подчеркнул, что в курортном сезоне ожидаются сложности с логистикой. Большая часть туристов направится в регион поездами и автомобилями, поэтому сокращение времени и повышение качества досмотра легковых машин на Крымском мосту является одной из основных задач.

«Поездов добавили, у нас будут на постоянной основе 17 пар поездов ходить из регионов Российской Федерации и пять дополнительных на этот период. Конечно, они глобально проблему не снимут. 1,5 млн перевезенных пассажиров — это не решение вопроса для Крыма»,— отметил Сергей Аксенов.

Он также поддержал предложение бизнеса увеличить до 60–90 дней сроки бронирования билетов на поезда. Он считает, что «это даст туристам дополнительную возможность для бронирования».

На совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя Сергей Аксенов попросил президента РФ выделить в 2023 году туристическому бизнесу Крыма и Севастополя 2 млрд руб. Эту же сумму регионы получили в прошлом году.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram