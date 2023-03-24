В Набережных Челнах суд закрыл кафе «Рокнроллы» после массового отравления посетителей

Набережночелнинский горсуд временно приостановил работу кафе «Рокнроллы» после массового отравления посетителей. Об этом говорится в сообщении суда.

Напомним, инцидент произошел на прошлой неделе. Девять человек обратились в больницу, где им поставили диагноз «Сальмонеллез». После этого СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

После инцидента Роспотребнадзор провел проверку деятельности заведения и выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. «Совершенное правонарушение создало угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде», — уточнили в суде.

Деятельность кафе «Рокнроллы» временно приостановлена на 90 суток. Срок административного наказания начинается с 10:00 21 марта.

"Ъ-Казань"