В Набережных Челнах посетители кафе заболели сальмонеллезом

Следственные органы СКР по Татарстану возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ) в связи с заболеванием сальмонеллезом посетителей одного из кафе в Набережных Челнах.

Пострадавшими являются девять человек, которые 18 и 19 марта с симптомами отравления обратились в клинику, где им поставили диагноз. «По предварительным данным, все они посетили одно из местных заведений общепита»,— говорится в сообщении СКР.

Название заведения следствие не сообщает. По данным местных СМИ речь идет о кафе «Рокнроллы».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"