Дональд Трамп предупредил о катастрофических последствиях предъявления ему обвинений

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что возможное предъявление ему обвинений по делу о финансовых махинациях в принадлежащей ему компании Trump Organization может привести к разрушительным для страны последствиям. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Что это за человек такой, который может обвинить другого, в данном случае бывшего президента США, получившего больше голосов, чем любой действующий президент в истории... при том что всем известно, что никакого преступления не было, а также известно, что потенциальные смерти и разрушения в результате такого ложного обвинения могут быть катастрофическими для нашей страны?» — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Кроме того, Дональд Трамп утверждает, что с подобными обвинениями может выступить только «дегенеративный психопат, который искренне ненавидит США».

Обвинения структурам Trump Organization и ее бывшему финансовому директору Аллену Вайссельбергу были предъявлены в июле 2022 года. В декабре суд присяжных признал компанию виновной по делу о налоговых махинациях. 11 января 2023 года Аллена Вайссельберга приговорили к пяти месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов. Самого Дональда Трампа в каких-либо нарушениях закона по итогам разбирательств тогда виновным не признали.

О ситуации с экс-президентом читайте в публикации «Ъ» «Дональду Трампу повышают рейтинги в судебном порядке».

Милена Костерева