Trump Organization признали виновной в налоговом мошенничестве

Суд присяжных Манхэттена признал компанию Trump Organization, принадлежащую экс-президенту США Дональду Трампу, виновной по делу о налоговых махинациях. Об этом сообщило агентство Reuters.

Следствие установило, что Trump Organization скрывала от налоговых органов доходы и бонусные выплаты топ-менеджерам. В ближайшее время компании назначат штраф. Его размер пока не установлен.

В феврале 2022 года французская аудиторско-бухгалтерская компания Mazars разорвала отношения с Trump Organization. Mazars обвинили Trump Organization в том, что ее отчетности с 2011 по 2020 год нельзя доверять.

Среди других обвинений, предъявленных Trump Organization прокуратурой, — мошенничество при совершении банковских и страховых операций, завышение или занижение стоимости принадлежащей недвижимости с целю получения выгоды.

Анастасия Ларина