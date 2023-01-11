Бывший финдиректор Trump Organization приговорен к 5 месяцам тюрьмы за налоговые махинации

Суд в Нью-Йорке признал бывшего руководителя бизнес-империи экс-президента США Дональда Трампа Аллена Вайсселберга виновным в уклонении от уплаты налогов на $1,7 млн и приговорил его к 5 месяцам тюрьмы. Об этом сообщает Associated Press.

В августе 75-летний Аллен Вайсселберг признал вину в 15 налоговых преступлениях и выступил свидетелем в деле против Trump Organization, где он работал с середины 1980-х. Его показания помогли уличить компанию бывшего президента США, где он занимал должность финансового директора, в налоговом мошенничестве.

Как сообщает AP, судью «особенно потрясли» показания о том, что господин Вайсселберг дал своей жене чек на $6 тыс. за неявку на работу, чтобы она могла претендовать на пособие по социальному обеспечению.

Экс-директор бизнес-империи Дональда Трампа будет отбывать наказание в тюрьме Рикерс-Айленд в Нью-Йорке.

Компания Trump Organization была признана виновной по делу о налоговых махинациях судом присяжных Манхэттена 7 декабря. Следствие установило, что организация скрывала от налоговых органов доходы и бонусные выплаты топ-менеджерам. Ее также уличили в мошенничестве при совершении банковских и страховых операций, завышении или занижении стоимости принадлежащей недвижимости с целью получения выгоды.

Дарья Эрозбек