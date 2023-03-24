В Нижнем Тагиле скончался важный свидетель по делу о гибели мужчины в полицейской машине

Скончался «главный свидетель» по уголовному делу о гибели 44-летнего Сергея Шамрина в полицейском автомобиле в Нижнем Тагиле. Об этом в telegram-канале со ссылкой на источник сообщает 66.ru. По данным издания, речь идет о втором задержанном, который в момент смерти Сергея Шамрина находился с ним в автомобиле ППС.

Напомним, Сергей Шамрин скончался 29 января. По версии следствия, мужчину задержали сотрудники ППС МУ МВД «Нижнетагильское». Его собирались доставить в отдел полиции №17, но задержанный скончался от полученной при помещении в служебный автомобиль травмы. Супруга уральца заявляла, в момент задержания Сергей Шамрин был пьян и, чтобы посадить его в автомобиль, силовикам пришлось затаскивать его вниз головой.

Лейтенанта Максима Онучина и сержанта Павла Горшкова обвиняют в превышении должностных полномочий по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. В период проведения следственных мероприятий они находятся в СИЗО.

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