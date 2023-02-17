В Нижнем Тагиле следователи провели эксперимент по делу о гибели мужчины в полицейской машине

В Нижнем Тагиле провели следственный эксперимент в рамках расследования уголовного дела из-за гибели 44-летнего Сергея Шамрина в полицейском автомобиле. Об этом пишет Е1.ru со ссылкой на вдову погибшего Юлию. По ее словам, в рамках эксперимента следователи помещали манекен в отсек головой вниз аналогично тому, как задерживали Сергея Шамрина. Обвиняемые полицейские в эксперименте участвовать отказались.

Женщина заявила, что манекен был значительно меньше, чем ее супруг. Так, рост Сергея Шамрина был около 190 см, а куклы – 170 см.

«Также мы потребовали предоставить видео с нагрудных камер, из машины и из отдела полиции № 17. Эти записи не дают. А камеры у больницы не захватывают нужную территорию»,– подчеркнула Юлия Шамрина.

Напомним, Сергей Шамрин скончался 29 января. По версии следствия, мужчину задержали сотрудники ППС МУ МВД «Нижнетагильское». Его собирались доставить в отдел полиции №17, но задержанный скончался от полученной при помещении в служебный автомобиль травмы. Супруга уральца заявляла, в момент задержания Сергей Шамрин был пьян и, чтобы посадить его в автомобиль, силовикам затаскивать его вниз головой.

«Около входа в здание отдела полиции патрульные при выгрузке мужчины обнаружили его в бессознательном состоянии и сразу стали оказывать ему первую медицинскую помощь. Одновременно сотрудники дежурной части вызвали неотложку», – отмечали в полиции.

22-летнему сержанту Павлу Горшкову и 27-летнему лейтенанту Максиму Онучину, проводившим задержание, предъявили обвинение по ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). Суд отправил их в СИЗО до конца марта.

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