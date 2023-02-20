Полицейских, в служебной машине которых погиб задержанный, оставили под стражей

Свердловский областной суд оставил под стражей двух сотрудников ППС в Нижнем Тагиле, в служебной машине которых скончался задержанный Сергей Шамрин, сообщила пресс-служба облсуда. Лейтенанта Максима Онучина и сержанта Павла Горшкова обвиняют в превышении должностных полномочий по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. По решению суда они пробудут в СИЗО до 29 марта.

Напомним, Сергей Шамрин скончался 29 января. По версии следствия, мужчину задержали сотрудники ППС МУ МВД «Нижнетагильское». Его собирались доставить в отдел полиции №17, но задержанный скончался от полученной при помещении в служебный автомобиль травмы шейного позвонка.

Как сообщала вдова погибшего, в рамках расследования уголовного дела в Нижнем Тагиле провели следственный эксперимент. По ее словам, следователи помещали манекен в отсек головой вниз аналогично тому, как задерживали Сергея Шамрина. Обвиняемые полицейские в эксперименте участвовать отказались. Женщина заявила, что манекен был значительно меньше, чем ее супруг.

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Диана Сунагатуллина