Зеленский заявил об отсутствии новых решений по поддержке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на затягивание странами Запада решений о передаче дальнобойных ракет и военных самолетов. По его мнению, затягивается введение новых санкций против России, а также решения по евроинтеграции Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Reuters Владимир Зеленский

Фото: Reuters

«Дорогие коллеги, не кажется ли вам, что новых успехов у нас с вами меньше, чем новых затягиваний в совместных действиях? К сожалению, это так, и в Кремле это видят»,— сказал господин Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram.

18 марта Словакия подписала с Украиной соглашение о передаче 13 истребителей МиГ-29 и двух зенитных комплексов противовоздушной обороны «Куб». Взамен США намерены направить Словакии 12 вертолетов Viper. Готовность отправить Киеву истребители МиГ-29 также выражала Польша.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер