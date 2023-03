Посольство РФ: заявления США о непричастности ко взрывам на «Северных потоках» не вызывают доверия

Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало заявление госсекретаря Энтони Блинкена о том, что ни одна госструктура США не причастна ко взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». В диппредставительстве РФ заявили, что слова американских чиновников «не вызывают никакого доверия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энтони Блинкен

Фото: Michael A. McCoy, Reuters Энтони Блинкен

Фото: Michael A. McCoy, Reuters

В комментарии посольства, опубликованном в Telegram, говорится, что Россия настойчиво призывает к запуску «беспристрастного и транспарентного международного расследования» взрывов. Но США вместе с «узкой группой единомышленников» якобы этому активно препятствуют.

«Периодические формальные отсылки команды Дж. Байдена к якобы ведущимся национальным следствиям в европейских юрисдикциях не выдерживают никакой критики. Прежде всего — в силу их непрозрачности и блокирования доступа ПАО "Газпром" (собственника магистралей!) к установлению обстоятельств произошедшего»,— добавили в посольстве.

Взрывы на «Северном потоке» и не запущенном «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Россия считает инциденты актами международного терроризма. В феврале 2023 года журналист Сеймур Херш опубликовал материал, в котором со ссылкой на источник «с непосредственным знанием оперативного планирования» утверждалось, что взрывы были секретной операцией США.

В марте The New York Times со ссылкой на разведданные написала, что взрывы на «Северных потоках» устроила проукраинская группировка. По данным The Times, частным спонсором мог быть гражданин Украины, который не связан с правительством Украины и Владимиром Зеленским. Сеймур Херш утверждает, что Вашингтон подготовил для СМИ ложную версию взрывов на «Северных потоках».

О том, как проходит расследование ЧП, читайте в материале «Ъ» «Трубный запах».

Лаура Кеффер