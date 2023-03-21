Суд одобрил экстрадицию Артема Усса в США

Суд в Италии одобрил экстрадицию в США сына губернатора Красноярского края Артема Усса, сообщает ТАСС со ссылкой на слова одного из адвокатов господина Усса. По его словам, защита будет обжаловать это решение.

Артем Усс по запросу Минюста США был задержан в Италии в октябре прошлого года по подозрению в нарушении режима санкций и отмывании денег. Сам Артем Усс заявлял о своей невиновности. Тогда сообщалось, что также был задержан Юрий Орехов, который, как считает Минюст США, вместе с Артемом Уссом являются совладельцами компании по торговле промышленным оборудованием Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH).

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Анна Егорова