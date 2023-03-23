Белый дом США назвал оскорбительным награждение пилотов Су-27 за перехват беспилотника в Черном море

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби счел оскорбительным награждение пилотов Воздушно-космических сил России, перехвативших американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: U.S. Air Force video / EUCOM Фото: U.S. Air Force video / EUCOM

«Я понятия не имею, почему они дали награду за храбрость пилоту, который в худшем случае намеренно подвергал себя и американское имущество большому риску, а в лучшем — просто был идиотом», — заявил Джон Кирби (цитата по The Hill). Он сказал, что ему неизвестна «ни одна армия в мире», которая бы награждала пилота за то, что он «врезался в беспилотник».

22 марта министр обороны России Сергей Шойгу наградил орденами Мужества и медалями «Золотая звезда» летчиков Василия Вавилова и Сергея Попова за предотвращение нарушения американским дроном воздушного пространства зоны спецоперации.

Беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США был обнаружен в акватории Черного моря утром 14 марта. В воздух были подняты российские истребители Су-27. Самолеты, как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, не применяли вооружение, беспилотник сам «перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и столкнулся с водой». Американская сторона заявила, что MQ-9 выполнял разведывательные функции и не был оснащен вооружением.

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Александр Кислов