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Шойгу наградил орденами пилотов, сбивших американский беспилотник над Черным морем

Сергей Шойгу наградил орденами Мужества и медалями «Золотая звезда» пилотов СУ-27, которые сбили американский беспилотник MQ-9 над Черным морем. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Напомним, 14 марта Минобороны сообщило, что около Крыма был найден американский беспилотник MQ-9. Тогда в пресс-службе ведомства уточнили, что БПЛА двигался по направлению к государственной российской границе. При этом в Пентагоне заявили, что действия российских летчиков, которые сопровождали дрон,— «безрассудные», «экологически небезопасные» и «непрофессиональные».

Олег Исаев

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