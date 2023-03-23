«С февраля прошлого года 98% всех зарубежных покупок — заказы на AliExpress»

В России вступили в силу поправки в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Изменения позволят россиянам совершать покупки в иностранных интернет-магазинах в пределах 15 тыс. руб. без прохождения идентификации личности. Ранее без идентификации личности в пределах той же суммы разрешалось покупать товары только в российских интернет-магазинах, для совершения покупок в иностранных требовалось предоставление паспортных данных или явка в отделение банка. Положение дел на рынке трансграничной онлайн-торговли комментирует президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.



Артем Соколов

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«Насколько существенны будут изменения на рынке трансграничной онлайн-торговли, сказать пока довольно сложно, поскольку трудности с онлайн-покупками за границей связаны не только с процедурой идентификации. В большей степени на процесс влияют остановка работы в стране платежных систем Visa и Mastercard, в результате чего нет возможности оплачивать покупки в зарубежных интернет-магазинах, а также значительные проблемы в логистике.

Фактически с февраля-марта прошлого года 98% всех зарубежных покупок — это заказы на AliExpress Россия, где можно расплатиться нашими картами, оставшиеся примерно 2% — это сервисы дропшиппинга, которые предлагают посреднические услуги покупки, оплаты и доставки товаров из-за рубежа.

За год доля трансграничной торговли в общем объеме e-commerce сократилась с 13% в начале года до 3,6% в конце. Из общей суммы покупок в интернете, которые сделали россияне в прошлом году (4,98 трлн руб.), на товары, заказанные за рубежом, приходится всего 177 млрд. руб. В 2021 году при общей сумме в 3,9 трлн руб. в иностранных интернет магазинах было потрачено 477 млрд руб.»

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