Названа предварительная причина пожара в Доме Челышева

По предварительной информации, причиной пожара в Доме Челышева в Самаре могло стать возгорание бытового прибора в одной из квартир (плитки). Об этом сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате выгорела лишь часть кровли и третий этаж, но само здание — памятник федерального значения — устояло. Теперь наша задача его восстановить»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Кроме того, как сообщил парламентарий, на следующей неделе состоится встреча с жильцами горевшего здания. На ней будет обсуждаться дальнейшая судьба Дома Челышева.

Парламентарий допустил, что продолжение проживания в здании станет безопасным только после реставрационно-восстановительных и противоаварийных работ.

Здание на ул. Красноармейской, 60, известно как доходный дом купца Челышева. Оно было построено в 1899 году.

Зданию присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. В среду вечером в Доме Челышева начался пожар. Жильцы были эвакуированы.

Пламя удалось полностью потушить в четверг утром. Никто не погиб и не пострадал. Год назад в здании также произошел пожар.

Георгий Портнов