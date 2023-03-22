В «Челышевском доме» в центре Самары произошел пожар

В «Челышевском доме» в центре Самары на ул. Красноармейской произошел пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

В настоящее время происходит горение третьего этажа с распространением на кровлю на площади 180 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 60 жителей. Для тушения пожара привлечены 76 человек и 24 единиц техники. При этом сохраняется угроза дальнейшего распространения огня.

Здание на ул. Красноармейской, 60, известно как доходный дом купца Челышева. Оно было построено в 1899 году. Зданию присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.

В марте прошлого года в «Челышевском доме» также произошел пожар.

Андрей Сазонов