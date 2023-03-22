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Завершена эвакуация жильцов из горящего «Челышевского дома» в центре Самары

Завершена эвакуация жильцов из горящего «Челышевского дома» в центре Самары. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на главу Ленинского района Елену Бондаренко.

Для обогрева людей поданы автобусы. В школе №12 разворачивается пункт временного размещения граждан. Оформляется протокол комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Пожар в «Челышевском доме» начался вечером 22 марта. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, в настоящее время происходит горение третьего этажа и кровли на площади 1300 кв.м. Погибших и пострадавших нет, всего в целях безопасности эвакуировано 60 человек.

Для тушения пожара привлечены 125 человек и 42 единиц техники.

Здание на ул. Красноармейской, 60, известно как доходный дом купца Челышева. Оно было построено в 1899 году. Зданию присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. Год назад в нем также произошел пожар.

Андрей Сазонов

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