Пожар в доме Челышева в Самаре ликвидирован

Пожар в доме на ул. Красноармейская, 60, в Самаре, который начался вечером в среду, полностью потушен в четверг в 7:24 (MSK+1). Об этом сообщает глава города Елена Лапушкина.

«Площадь возгорания составила 1400 кв. м. Эвакуировано 60 человек, развернут пункт временного размещения на базе школы №12»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Обстоятельства происшествия расследуют полиция и прокуратура. В ближайшее время состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Жильцам дома, чьи квартиры пострадали от пожара, предложим варианты жилья из маневренного фонда города. Также полиция перекрывала движение в районе места происшествия. Сейчас оно восстановлено.

Здание на ул. Красноармейской, 60, известно как доходный дом купца Челышева. Оно было построено в 1899 году. Зданию присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. Год назад в нем также произошел пожар.

Георгий Портнов