Петербургской художнице Скочиленко продлили арест до середины лета

Петербургской художнице Александре Скочиленко, находящейся под стражей с апреля 2022 года по обвинению в дискредитации армии из-за подменных ценников в магазине, продлили арест до 10 июля. Судья решил, что причин изменения меры пресечения нет. Следующее заседание по делу состоится 20 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ

Решение Василеостровский районный суд Петербурга принял на заседании в среду, 22 марта. Кроме того, на заседании допросили двух свидетелей, а показания других свидетелей, которые не явились на заседание, озвучила прокурор.

Сама Александра Скочиленко и адвокаты также говорили об ухудшающемся здоровье художницы, требующим внимания. От стороны защиты также выступил психолог, который подтвердил, что девушке нужна постоянная психологическая помощь.

Алексей Николаев, «друг детства» Александры Скочиленко, заявил, что часть формулировок, которые значатся в материалах дела, он не использовал. Например, он сообщил, что не видел ценники, сделанные госпожой Скочиленко, поэтому не мог комментировать надписи на них и называть информацию из них заведомо ложной. Свидетель отметил, что был взволнован и находился в состоянии аффекта во время допроса. По словам господина Николаева, сообщение Александре Скочиленко, которое сподвигло ее приехать к нему домой, написал следователь, а не он сам. (Александру Скочиленко задержали в подъезде его дома — «Ъ-СПб»).

Второй свидетель, военнослужащий Станислав Оженков, на вопрос прокурор о ценниках ответил: «Я вообще без понятий, о чем вы говорите». Прокурор зачитал показания, которые господин Оженков дал ранее. Адвокат Юрий Новолодский заявил, что господин Оженков «является свидетелем в кавычках».

Александру Скочиленко задержали в Петербурге 11 апреля 2022 года в рамках уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (207.3 УК РФ). Причиной ареста стала замена девушкой пяти ценников в магазине на Васильевском острове на листовки с информацией о проведении специальной военной операции в Украине. Эта информация противоречит официальной позиции Министерства обороны России. Госпоже Скочиленко вменяют вторую часть статьи — совершение «деяния по мотивам политической ненависти в отношении какой-либо социальной группы». Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Надежда Ярмула

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