В деле петербургской художницы Скочиленко о дискредитации армии появились новые доказательства

В уголовном деле о дискредитации вооруженных сил России (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) появились новые доказательства со стороны обвинения, сообщил корреспондент «Ъ-СПб» из зала суда. На заседании 20 марта прокурор представила судебно-медицинскую экспертизу госпожи Скочиленко и озвучила показания свидетельницы Барановой.

Напомним, Александру Скочиленко судят за замену девушкой пяти ценников в магазине на Васильевском острове на листовки с информацией о проведении специальной военной операции в Украине, противоречащей данным Минобороны. Госпоже Скочиленко вменяют вторую часть статьи — совершение «деяния по мотивам политической ненависти в отношении какой-либо социальной группы». По этой части ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

По просьбе стороны защиты прокурор полностью озвучил содержание экспертизы. В выводах эксперта говорится, что госпожа Скочиленко страдает биполярным расстройством, но во время замены ценников осознавала свои действия. По словам адвокатов, отдельные положения исследования будут использовано для защиты их доверителя.

Госпожа Баранова, которая обнаружила ценники и написала заявление в полицию, из-за состояния здоровья в зал суда не явилась. Ее показания были зачитаны гособвинителем. «Меня крайне возмутило прочитанное (на ценниках – «Ъ-СПб»), так как я переживаю за российскую армию. <...> Российские солдаты не обстреливают мирное население и гражданские объекты. <...> Я переживаю за наших солдат и меня возмущает клевета в их адрес», — озвучила показания сторона обвинения.

Адвокат Яна Неповиннова отметила, что госпожа Баранова нашла только один ценник. Кроме того, она заметила, что действия ее подзащитной не являются общественно-опасными.

На этом этапе прокурор ходатайствовала об отложения судебного разбирательства, так как «более никакие свидетели на сегодняшнее заседание не извещались». Слушание отложили на 22 марта. На нем будут допрошены свидетели. Адвокат Юрий Новолодский заявил, что подобные темпы судебных разбирательств сторона защиты расценивает как сознательное действие стороны обвинения по затягиванию дела.

Надежда Ярмула

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