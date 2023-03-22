Госдума приняла заявление о «геноциде народов СССР Германией и ее пособниками»

Госдума на пленарном заседании единогласно приняла проект заявления «О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Документ внес на рассмотрение комитет по международным делам. Авторы заявления также обвинили НАТО и «страны коллективного Запада во главе с США в антироссийских преступлениях Украины».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно тексту заявления, Госдума считает нужным дать судебно-правовую оценку совершенных в Великую Отечественную войну преступлений против человечности. В документе утверждается, что сейчас «причины и итоги Второй мировой войны превращаются из объекта историко-мемориальных исследований в инструмент геополитического противостояния». В частности, Госдума назвала циничными попытки Германии «продвигать ложный тезис о якобы совместной ответственности и тождественности гитлеровской Германии и СССР», а также осудила принятую Бундестагом в ноябре 2022 года резолюцию о признании массового голода на территории Украинской ССР в 1932 и 1933 годах геноцидом украинского народа.

«Все более активное участие НАТО и стран коллективного Запада во главе с США в антироссийских преступлениях Украины и их деятельность по поддержке украинских вооруженных формирований, в том числе наращивание поставок наступательных вооружений... вызывают настоятельную необходимость заявить о том, что ответственность за дальнейшее ухудшение военно-политической обстановки в зоне конфликта и на Евразийском континенте в целом лежит не только на марионеточном киевском режиме, но и на тех, кто снабжает его смертоносным оружием, финансирует боевиков и террористов, готов в реваншистском угаре бороться с Россией "до последнего украинского солдата"»,— сказано в документе.

Голодомор — массовый голод в 1932–1933 годах, который наблюдался на всей территории Украинской ССР. По разным оценкам, в результате погибли от 3,5 млн до 5 млн человек. В 2006 году Верховная рада признала голодомор геноцидом, Россия не признала это решение. Некоторые историки считают, что голод был вызван действиями большевиков.

В 2022 году Бундестаг также признал голодомор на Украине в 1930-е годы геноцидом, который был организован и поддержан намеренно. МИД России обвинил ФРГ в попытках размыть память о Второй мировой войне. В декабре аналогичную резолюцию принял Европарламент, в феврале 2023-го — Болгария.

Лаура Кеффер