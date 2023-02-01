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Коммерсантъ FM
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Парламент Болгарии признал голодомор на Украине геноцидом

Депутаты Народного собрания Болгарии признали массовый голод в 1932–1933 годах на территории Украинской ССР геноцидом, сообщает Болгарское национальное радио (BNR). Решение поддержали 134 депутата, против проголосовали 26 человек, воздержавшихся не было.

Голодомор — массовый голод в 1932–1933 годах, который наблюдался на всей территории Украинской ССР. По разным оценкам, в результате погибли от 3,5 млн до 5 млн человек. В 2006 году Верховная рада признала голодомор геноцидом, Россия не признала это решение.

В соответствии с решением болгарского парламента День памяти жертв голодомора на Украине будет отмечаться в стране каждую последнюю субботу ноября. Кроме того, уточняет BNR, депутаты решили, что любое любое отрицание, оправдание и уничижение геноцида украинцев будет восприниматься как акт осквернения памяти миллионов людей, погибших при голодоморе.

30 ноября 2022 года резолюцию о признании голодомора на Украине геноцидом приняли в Бундестаге ФРГ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала документ абсурдом. Тогда она заявила, что в резолюции искажены исторические факты. По словам госпожи Захаровой, трагедия 1930-х годов затронула многие регионы и народы СССР, а не только Украину и украинцев. 15 декабря решение о признании голодомора на Украине геноцидом также приняли депутаты Европарламента.

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