Европарламент принял резолюцию о признании голодомора на Украине геноцидом

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, которая признает голодомор на Украине в 1930-е годы геноцидом. Резолюцию поддержали 507 депутатов, против — 12 депутатов, еще 17 воздержались. Результаты голосования опубликованы на сайте Европарламента.

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер.

Голодомор — массовый голод в 1932—1933 годах, который наблюдался на всей территории Украинской ССР. По разным оценкам, в результате погибли от 3,5 до 5 млн человек. В 2006 году Верховная рада признала голодомор геноцидом, Россия не признала это решение. Ряд историков считают, что голод был вызван действиями большевиков.

30 ноября в Бундестаге большинством голосов приняли подобную резолюцию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала документ абсурдом. По ее мнению, в ней искажены исторические факты. Госпожа Захарова заявила, что трагедия 30-х годов затронула многие регионы и народы СССР, а не только Украину и украинцев.

Олеся Павленко