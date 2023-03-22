Эксперт: массового импортозамещения в сфере эксплуатации недвижимости нет

Импортозамещения в сфере эксплуатации недвижимости в промышленных масштабах нет, заявил технический директор O1 Standard Дмитрий Осипов на конференции «Управление-2023. Открытый диалог», организованной ИД «Коммерсантъ».

«Слово импортозамещение касательно эксплуатации недвижимости и строительства, наверное, тоже на настоящий момент не применимо. У нас импортозамещения в промышленных масштабах нет. Наша отрасль даже в постановлении правительства на импортозамещение никак не обозначена. Есть какие-то локальные истории крупноблочного производства, сборки климатического оборудования. То, что можно было импортозаместить для объектов эконом-класса нашими материалами и оборудованием, ужа давно импортозамещено»,— рассказал господин Осипов.

Эксперт отметил, что некоторые проблемы в отрасли удается решить с помощью параллельного импорта, однако при использовании этого механизма возникают свои сложности. «Параллельный импорт движется, налаживается с разной степенью успеха. Я бы его разделил на две части. Первая часть — это эксплуатация и поддержание рабочего оборудование, то есть поставка запчастей, каких-то программных продуктов и решений. И вторая часть — поставка нового оборудование, которое актуально как для строительства, так и для эксплуатации. Отпускная стоимость запасных частей возросла на 30% у производителя, логистические цепочки выросли, появились промежуточные звенья, которые хотят получать свою маржу. У этих звеньев на этих этапах появились свои налоговые отчисления. В итоге стоимость возрастает от 50% до 100% по сравнению с тем, как было до того»,— добавил господин Осипов.

Как ранее писал «Ъ», цена каждого десятого строительного госконтракта стоимостью свыше 100 млн руб. в 2022 году была пересмотрена из-за удорожания стройматериалов. В среднем сметная стоимость таких госстроек в прошлом году выросла на 20%, а общее удорожание составило 180 млрд руб. Эксперты отмечают, что высокая востребованность механизма стала еще одним подтверждением несовершенства системы ценообразования в «бюджетном» строительстве.