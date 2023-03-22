Бизнес возместил более 3 трлн рублей НДС в ускоренном режиме в 2022 году

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в 2022 году бизнес в ускоренном режиме возместил более 3 трлн руб. НДС. Возмещение получили более 3 тыс. налогоплательщиков на сумму 298,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Более 3 трлн руб. налога на добавленную стоимость возвращено (зачтено) налогоплательщикам в 2022 году в течение одного календарного месяца с момента представления налоговых деклараций. Всего в 2022 году плательщики НДС вернули 4,59 трлн руб.»,— рассказали ТАСС в ФНС.

Ускоренное возмещение НДС можно получить с помощью банковской гарантии или поручительства российской организации в пределах суммы выплаченных за три предшествующих года налогов не менее чем на 2 млрд руб. Также ускоренное возмещение положено резидентам ТОР и свободного порта Владивосток, участникам налогового мониторинга, производителям вакцины от COVID-19, представителям малого и среднего бизнеса (по новому порядку без предоставления банковской гарантии или поручительства).

Сейчас власти обсуждают выплату бизнесом единоразового сбора в бюджет. Эта мера коснется всех предприятий с чистой доналоговой прибылью более 1 млрд руб. за 2021–2022 годы, а также банковского сектора. По данным Минфина, под налогообложение попадут 0,1% компаний (исключение — МСП, нефтегазовая и угольная отрасли). При ставке около 5% это позволит собрать 300 млрд руб.

Подробности — в публикации «Ъ» «Капиталу не оставили выбора».

Лаура Кеффер