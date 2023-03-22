Омбудсмен: Путин поддержал введение особого статуса для детей, пострадавших в военной операции

Президент Владимир Путин поддержал идею уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой о присвоении специального статуса детям, пострадавшим в ходе военной операции на Украине. Об этом сообщила сама омбудсмен. По ее словам, сейчас создается механизм выявления таких детей. Какие льготы они получат, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Львова-Белова

Фото: пресс-служба президента РФ Мария Львова-Белова

Фото: пресс-служба президента РФ

«Совсем скоро, я надеюсь, будет постановление правительства о механизме выявления таких детей и получении всех поддерживающих льгот и пособий»,— рассказала она в кулуарах фестиваля по профориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге (цитата по ТАСС). Ранее она говорила, что таких детей насчитывается около 1 тыс.

17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Суд постановил, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» из Украины. Кремль это решение раскритиковал, но заверил, что оно не повлияет на работу президента. Украина на прошлой неделе попросила предоставить списки детей, оставшихся на неподконтрольных Киеву территориях.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер