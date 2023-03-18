Украина хочет получить от России списки детей новых территорий

Вице-премьер Украины Ирина Верещук обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и уполномоченному по правам детей Марии Львовой-Беловой. Госпожа Верещук предложила им передать Украине списки детей, которые были гражданами страны к началу военной операции России и не находятся на подконтрольной Киеву территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Верещук

Фото: Офис Президента Украины Ирина Верещук

Фото: Офис Президента Украины

«Предлагаю безотлагательно передать украинской стороне списки всех детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые: 1) на 24.02.2022 были гражданами Украины, до 18 лет включительно, 2) сейчас находятся на временно оккупированных территориях Украины, 3) были вывезены из временно оккупированных территорий Украины на российскую территорию»,— написала Ирина Верещук на русском языке в своем Telegram-канале.

Вчера, 17 марта, Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест Марии Львовой-Беловой, а также президента России Владимира Путина. По версии суда, они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации». Россия не подчиняется юрисдикции МУС.

Госпожа Львова-Белова, комментируя решение МУС, заявила, что так «международное сообщество оценило ту работу по помощи детям» с российской стороны.

Что происходит на 388-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко