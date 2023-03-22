Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Договор продажи акций материнской компании Альфа-банка заключили в феврале

Договор о продаже 100% акций материнской структуры Альфа-банка был заключен еще в феврале, следует из отчета «АБ Холдинг» за 2022 год, подписанном 16 марта. Соглашение ждет регуляторных согласований стран Евросоюза и России.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«В феврале 2023 года компания ABH Financial Ltd заключила с одним из бенефициаров договор купли-продажи акций общества. Договор требует согласования регулирующих органов РФ и стран ЕС. На дату выпуска данной бухгалтерской отчетности согласования еще не были получены»,— говорится в отчете «АБ Холдинга», который приводит «Интерфакс».

9 марта о предстоящей смене акционеров банка сообщила The Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, сооснователи Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен готовы продать свои доли в 32,9% и 12,4% за $2,3 млрд (178 млрд руб.) Андрею Косогову, чтобы добиться исключения из санкционного списка. По данным FT, сделку должны закрыть весной.

Чем известен акционер Альфа-банка Андрей Косогов

Читать далее

10 марта в пресс-службе Альфа-банк подтвердили «Ъ», что кредитная организация готовит сделку по продаже контролирующих долей господ Фридмана и Авена. Тогда представители банка указали, что эта сделка не потребует согласования регуляторов.

Ожидается, что Андрей Косогов купит Альфа-банк у кипрской ABH Financial Ltd. Однако, отмечает «Интерфакс», актуальная схема владения Альфа-банком не известна. На момент последнего раскрытия финальным звеном в цепочке владения банком был принадлежащий ABH Financial Ltd «АБ Холдинг».

Альфа-банк входит в число 50 крупнейших российских компаний по чистой прибыли в 2022 году. Он занимает 26 строчку в рейтинге Forbes с показателем чистой прибыли в 117,9 млрд руб. за 2021 год. Банк находится под санкциями Евросоюза с 25 февраля 2023 года.

О том, удастся ли акционерам Альфа-банка избавиться от санкций путем продажи актива, — в материале «Ъ FM» «Доля надежды».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...