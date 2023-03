Договор продажи акций материнской компании Альфа-банка заключили в феврале

Договор о продаже 100% акций материнской структуры Альфа-банка был заключен еще в феврале, следует из отчета «АБ Холдинг» за 2022 год, подписанном 16 марта. Соглашение ждет регуляторных согласований стран Евросоюза и России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«В феврале 2023 года компания ABH Financial Ltd заключила с одним из бенефициаров договор купли-продажи акций общества. Договор требует согласования регулирующих органов РФ и стран ЕС. На дату выпуска данной бухгалтерской отчетности согласования еще не были получены»,— говорится в отчете «АБ Холдинга», который приводит «Интерфакс».

9 марта о предстоящей смене акционеров банка сообщила The Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, сооснователи Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен готовы продать свои доли в 32,9% и 12,4% за $2,3 млрд (178 млрд руб.) Андрею Косогову, чтобы добиться исключения из санкционного списка. По данным FT, сделку должны закрыть весной.

10 марта в пресс-службе Альфа-банк подтвердили «Ъ», что кредитная организация готовит сделку по продаже контролирующих долей господ Фридмана и Авена. Тогда представители банка указали, что эта сделка не потребует согласования регуляторов.

Ожидается, что Андрей Косогов купит Альфа-банк у кипрской ABH Financial Ltd. Однако, отмечает «Интерфакс», актуальная схема владения Альфа-банком не известна. На момент последнего раскрытия финальным звеном в цепочке владения банком был принадлежащий ABH Financial Ltd «АБ Холдинг».

Альфа-банк входит в число 50 крупнейших российских компаний по чистой прибыли в 2022 году. Он занимает 26 строчку в рейтинге Forbes с показателем чистой прибыли в 117,9 млрд руб. за 2021 год. Банк находится под санкциями Евросоюза с 25 февраля 2023 года.

О том, удастся ли акционерам Альфа-банка избавиться от санкций путем продажи актива, — в материале «Ъ FM» «Доля надежды».

Милена Костерева