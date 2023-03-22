Суд на Украине заочно приговорил 20 депутатов Госдумы к 15 годам лишения свободы

Украинский суд заочно приговорил 20 депутатов Годумы к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» (ч. 3 ст. 110 УК Украины). Об этом сообщается на сайте офиса генерального прокурора Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба ведомства, осужденные депутаты 15 февраля 2022 года поддержали постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР. 22 февраля 2022 года года они проголосовали за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ЛНР, а также Россией и ДНР.

Пресс-служба Службы безопасности Украины привела список заочно приговоренных депутатов в своем Telegram-канале. Среди них — члены комитета по экономической политике Сергей Алтухов и Андрей Альшевских, зампред комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко, глава комиссии парламента по мандатным вопросам Отари Аршба, первый зампредседателя комитета Думы по просвещению Алена Аршинова и депутат парламента Денис Майданов.

За постановление о немедленном обращении к главе государства с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР проголосовал 351 депутат Госдумы, против — 16, один воздержался. Ратификацию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР и ЛНР поддержали 400 депутатов Госдумы.

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Эрдни Кагалтынов