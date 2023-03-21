Временного поверенного в делах Канады вызвали в МИД из-за слов о «смене режима в России»

Временного поверенного в делах Канады Брайана Эбеля вчера, 20 марта, вызывали в МИД России из-за слов главы канадского МИДа Мелани Джоли о намерении добиваться смены режима в России. Канадскому дипломату был заявлен «решительный протест», заявили в дипведомстве.

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Фото: Страница Брайана Эбеля в Twitter Брайан Эбель

Фото: Страница Брайана Эбеля в Twitter

10 марта Канада объявила о введении запрета на импорт российских стали и алюминия. Госпожа Джоли на пресс-конференции сказала, что цель санкций — «ослабить способность России проводить сложные атаки против Украины». «Мы можем видеть, насколько мы уже изолируем российский режим — нам нужно сделать это экономически, политически и дипломатически — и каково влияние на общество, и насколько мы наблюдаем потенциальную смену режима в России»,— уточнила она. Министр добавила при этом, что «всегда делает различие между режимом и народом страны», передает National Post.

В российском МИДе назвали такие высказывания недопустимыми и заявили, что они «идут вразрез» с общепризнанными принципами и нормами международного права. «Российская сторона оставляет за собой право на соответствующие контрмеры в зависимости от дальнейших шагов правящего режима Дж. Трюдо в контексте заявленного им курса на конфронтацию с Россией. Особо отмечено, что имевший место очередной русофобский выпад, до сих пор не дезавуированный канадской стороной, будет иметь самые серьезные последствия для двусторонних отношений»,— добавили в МИД РФ.

В феврале президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он не верит в то, что смена режима в России приведет к положительным изменениям. По его мнению, поддержка смены режимов всегда заканчивалась провалом. МИД РФ убежден, что риторика господина Макрона о мирном разрешении конфликта на Украине не соответствует его заявлениям о неприемлемости победы России и поставкам оружия ВСУ.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер