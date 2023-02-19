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Коммерсантъ FM
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МИД России заявил о несоответствии риторики Макрона действиям Франции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что риторика президента Франции Эмманюэля Макрона о мирном разрешении конфликта на Украине не соответствует его заявлениям о неприемлемости победы России и поставкам оружия ВСУ. Таким образом она прокомментировала слова господина Макрона о недопустимости разгрома России.

Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Франция — член НАТО. Альянс во всех документах прописывал в качестве противника Россию. Париж, возможно и сопротивлялся, но сделать ничего не смог и солидаризировался с этим. Поставки оружия на фоне заявлений о недопустимости победы России не оставляют иного логического вывода, кроме одного — нам хотят поражения»,— написала Мария Захарова в своем Telegram.

17 февраля господин Макрон заявил, что не верит в положительные последствия потенциальной смены власти в России. На Мюнхенской конференции по безопасности президент Франции сообщил, что в последнее десятилетие было много неудачных попыток смены режима в России.

Это заявление Мария Захарова расценила как признание господина Макрона в том, что «Запад занимался не просто вмешательством во внутренние дела России, но пытался поменять власть». При этом Эмманюэль Макрон не уточнял, что имеет в виду внешние попытки смены режима, и про роль западных стран в этом процессе ничего не говорил.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников

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