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Коммерсантъ FM
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Си Цзиньпин приехал на переговоры с Михаилом Мишустиным

Председатель КНР Си Цзиньпин приехал в Дом правительства. Там он проведет переговоры премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Си Цзиньпин

Си Цзиньпин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Си Цзиньпин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным агентств, основной темой беседы господина Мишустина и председателя КНР станет торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Китая. Сообщается также, что на переговорах присутствует значительная часть российского кабмина.

После встречи с российским премьером господин Си направится в Кремль. Там председатель КНР проведет официальную встречу с главой РФ Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в узком и расширенном составах. По итогам господин Путин и господин Си сделают заявления для прессы.

С визитом в Москву Си Цизньпин прибыл накануне, 20 марта. Свой визит в российскую столицу глава КНР начал с неформальной встречи с Владимиром Путиным – она продолжалась четыре с половиной часа.

Подробнее об особенностях российско-китайских отношений на данном историческом этапе – в материале «Ъ FM» «Москва постепенно превращается в младшего партнера Пекина».

Григорий Лейба

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