Шольц сообщил, что его телефонные разговоры c Путиным длились до полутора часов

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным иногда длились до полутора часов. Он добавил, что все беседы проходили в вежливом тоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олаф Шольц

Фото: Christian Mang, Reuters Олаф Шольц

Фото: Christian Mang, Reuters

«Это долгие разговоры — иногда час, иногда полтора. Иногда на немецком, иногда с переводом. Мы обращаемся друг к другу по имени»,— рассказал господин Шольц немецкой газете Rheinische Post.

В последний раз господа Шольц и Путин говорили по телефону 2 декабря 2022 года, разговор продлился час. В январе в правительстве Германии заявили, что не намерены отказываться от контактов с Россией. В феврале эту же позицию озвучил сам канцлер. Олаф Шольц говорил о намерении продолжать контакты с Владимиром Путиным вопреки различию взглядов по военной операции на Украине.

О помощи Киеву странами Запада — в материале «Ъ» «Европейцы снаряжают Украину».

Лаура Кеффер