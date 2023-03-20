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Коммерсантъ FM
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МИД Германии считает, что Россия пытается расширить влияние на Грузию и Молдавию

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила участившиеся попытки Москвы повлиять на политику Молдавии и Грузии. Соответствующий тезис госпожа Бербок обнародовала в интервью газете El Pais.

Анналена Бербок

Анналена Бербок

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Анналена Бербок

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Это часть стратегии России по дестабилизации обществ, которые идут по европейскому пути… Попытки России оказать влияние на Молдову и Грузию усиливаются, а правительства (этих стран.— "Ъ") борются с кумовством и коррупцией, чтобы отмежеваться от РФ»,— указала госпожа Бербок.

Реплика прозвучала в ответ на вопрос журналиста о том, разделяет ли немецкая политика опасения о том, что Грузия и Молдавия «могут перейти на сторону» Москвы. Глава немецкого МИДа также подчеркнула, что Германия поддерживает решение этих стран «жить в мире и свободе через перспективу членства в ЕС».

Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила, что страна может отказаться от закрепленного в конституции нейтрального статуса и стать частью военное альянса. Заявление прозвучало на фоне обсуждаемой темы вступления страны в НАТО.

Подробнее об этом – в материале «Ъ» «Много НАТО из ничего».

Григорий Лейба

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