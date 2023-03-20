На сессии Заксобрания Кубани рассмотрят более 30 вопросов

Депутаты Законодательного собрания 23 марта проведут очередную, двенадцатую сессию: на ней планируется рассмотреть более 30 вопросов. Одним из приоритетных направлений станет реализация промышленной политики, рассказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

«Промышленность — одна из ключевых отраслей кубанской экономики. Ситуация в ней находится под пристальным контролем администрации и Законодательного собрания. На сессии внесем ряд назревших изменений в краевой закон о промышленной политике»,— сообщил он.

Также на заседании депутаты заслушают доклады руководителя ГУ МВД по Краснодарскому краю и уполномоченного по защите прав предпринимателей, которые отчитаются о работе за прошедший год.

Кроме того, парламентарии планируют внести корректировки в региональные законы об охране здоровья населения и об основах регулирования земельных отношений; подведут итоги реализации краевых госпрограмм за 2022 год. Еще одним пунктом повестки станет контрольное постановление об эффективности реализации органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по поддержке сельхозпроизводства.

«В повестке дня и другие вопросы, касающиеся, к примеру, изменений в Градостроительный кодекс, законы о мировых судьях, о правотворчестве, о развитии малого и среднего предпринимательства, а также иных важных для региона аспектов»,— добавил Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

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