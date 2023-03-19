США отвергнут призыв к перемирию на Украине, если он прозвучит по итогам встречи Путина с Си

Американская администрация не согласится с призывом к перемирию на Украине, если он прозвучит по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы говорили это раньше и повторим это сегодня еще раз: если по итогам встречи прозвучит что-либо похожее на призыв к перемирию, это будет неприемлемо»,— заявил он в интервью программе «Fox News Sunday». Господин Кирби пояснил, что это даст российскому руководству больше время для подготовки нового наступления.

США будут внимательно следить за тем, во что выльется визит господина Си в Россию, заявил представитель Белого дома. «Конечно, в последнее время они расширяют свое сотрудничество и отношения»,— прокомментировал Джон Кирби отношения двух стран.

Он также заявил, что они хотят нарушить мировой порядок. «Это две страны, выступающие против этого международного порядка, основанного на правилах, который Соединенные Штаты и многие наши союзники и партнеры создали после окончания Второй мировой войны»,— сказал господин Кирби (цитата по Politico). «Они хотели бы глобально переписать правила игры»,— заявил он.

Председатель КНР посетит Россию 20–22 марта. В конце февраля Пекин представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов.

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Мария Федотова