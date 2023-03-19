Явка на парламентских выборах в Казахстане составила 54,09%

Секретарь Центральной избирательной комиссии Казахстана Мухтар Ерман сообщил, что к закрытию участков явка на выборах депутатов Мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) составила 54,09%. В 2021 году явка избирателей составляла 63,1%.

«Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 20:00 (17:00 мск.— ''Ъ''), 19 марта 2023 года бюллетени получили 54,09% от общего количества граждан, включенных в списки»,— сообщил Мухтар Ерман на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Наибольшее количество проголосовавших наблюдается в Кызылординской области на юге страны (66,46%), наименьшее — в Алматы (25,82%).

Сегодня, 19 марта, в Казахстане проходят досрочные парламентские и местные выборы. Президент республики Касым-Жомарт Токаев распустил Мажилис и маслихаты 19 января. Он объяснял, что проведение внеочередных досрочных выборов необходимо в рамках проведения конституционной реформы.

В выборах принимают участие все семь зарегистрированных в стране партий: «Аманат», «Ауыл», «Республика», Народная партия Казахстана, «Байтак», «Ак жол», Общенациональная социал-демократическая партия.

Теперь 70% депутатов Мажилиса избираются по партийным спискам, а 30% — по одномандатным округам. Выборы в маслихаты проходят по смешанной системе в соотношении 50% на 50%. Кроме того, в бюллетенях появилась графа «Против всех».

Подробнее о выборах — в материале «Ъ» «Казахстан ждут очередные внеочередные».

Лусине Баласян