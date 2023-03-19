Три человека пострадали в ДТП с автобусом на трассе Екатеринбург-Серов

На трассе Екатеринбург — Серов произошло ДТП с участием Toyota Voxy и микроавтобуса Mercedes, сообщили в ГИБДД по Свердловской области. Авария случилась 18 марта на 176 км автодороги.

По предварительной информации, автобус ехал из Кушвы в сторону Новоуральска, в него врезалась вылетевшая на встречную полосу Toyota. Причины произошедшего выясняются.

Автобусом управлял 51-летний мужчина, в салоне Mercedes в момент столкновения находились 16 пассажиров. В результате аварии трое их них с различными травмами были доставлены в больницу Кушвы.

В конце февраля на трассе под Екатеринбургом в течение нескольких минут произошло два ДТП с участием рейсовых автобусов. В результате столкновений тогда пострадали два человека.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте