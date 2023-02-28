На трассе под Екатеринбургом за несколько минут произошло два ДТП с автобусами

На 26 км трассы «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» в течение нескольких минут произошло два ДТП с участием рейсовых автобусов. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, сейчас силовики проводят процессуальные действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

Первое ДТП произошло из-за выезда на встречную полосу автомобиля УАЗ, который столкнулся с автобусом «ПАЗ», который вез 40 человек по маршруту №103 «Монетный-Березовский». В аварии пострадали водитель и пассажир легковушки. Пассажиры автобуса травм не получили.

Через несколько минут на этом же участке столкнулись грузовик Scania, легковушки Fiat, Toyota и автобус «Вектор Next», который ехал по маршруту №109 «Березовский-Ключевск-Екатеринбург» с тремя пассажирами. В результате аварии люди не пострадали, транспортные средства получили повреждения.

Напомним, накануне на трассе «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» столкнулись «УАЗ Хантер» и Mazda CX5, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

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