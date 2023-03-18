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Коммерсантъ FM
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Дональд Трамп объявил о возвращении в Facebook

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что вернулся на Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Его аккаунт был заблокирован в 2021 году.

«Я вернулся»,— написал господин Трамп в своем профиле в соцсети. Публикацию он сопроводил видео с извинениями перед сторонниками за то, что заставил их ждать.

В начале 2021 года соцсети начали блокировать аккаунты господина Трампа за одобрение беспорядков, которые устроили сторонники бывшего президента в здании Капитолия 6 января. Его аккаунты были заблокированы в Twitter, Instagram (принадлежит Meta) и на YouTube.

В январе Meta сообщила, что восстановит аккаунты экс-президента в Facebook и Instagram. В компании заявили, что общественность должна слышать точки зрения разных политиков и делать осознанный выбор. Аккаунты были восстановлены 9 февраля.

17 марта ограничения с канала господина Трампа снял YouTube. По словам вице-президента YouTube Лесли Миллер, платформа «внимательно оценила сохраняющийся риск насилия в реальном мире» и учла «важность сохранения возможности для избирателей слушать в равной мере всех крупных национальных кандидатов в преддверии выборов». Аккаунт Дональда Трампа в Twitter был разблокирован 20 ноября — после того как владельцем соцсети стал Илон Маск.

Эрдни Кагалтынов

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