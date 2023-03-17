Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

YouTube разблокировал канал Дональда Трампа

Сервис YouTube снял ограничения с канала экс-президента США Дональда Трампа, которые действовали на протяжении более двух лет. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на вице-президента YouTube Лесли Миллер, которая заявила, что с канала Дональда Трампа «сняты ограничения и возвращена возможность загружать новый контент».

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Канал Дональда Трампа в YouTube был изначально заблокирован на одну неделю в январе 2021 года, через несколько дней после штурма Капитолия сторонниками экс-президента, за нарушение правил, запрещающих размещать контент с призывами к насилию. В конце того же месяца блокировка была продлена на неопределенный срок «в связи с сохраняющимися опасениями возможного насилия». Теперь же платформа «внимательно оценила сохраняющийся риск насилия в реальном мире» и учла «важность сохранения возможности для избирателей слушать в равной мере всех крупных национальных кандидатов в преддверии выборов», поэтому ограничения были сняты. При этом госпожа Миллер подчеркнула, что «этот канал по-прежнему будет регулироваться нашими правилами, как и все другие каналы на YouTube». У Дональда Трампа в YouTube 2,6 млн подписчиков.

Алена Миклашевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...