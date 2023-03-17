YouTube разблокировал канал Дональда Трампа

Сервис YouTube снял ограничения с канала экс-президента США Дональда Трампа, которые действовали на протяжении более двух лет. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на вице-президента YouTube Лесли Миллер, которая заявила, что с канала Дональда Трампа «сняты ограничения и возвращена возможность загружать новый контент».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst, Reuters Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Канал Дональда Трампа в YouTube был изначально заблокирован на одну неделю в январе 2021 года, через несколько дней после штурма Капитолия сторонниками экс-президента, за нарушение правил, запрещающих размещать контент с призывами к насилию. В конце того же месяца блокировка была продлена на неопределенный срок «в связи с сохраняющимися опасениями возможного насилия». Теперь же платформа «внимательно оценила сохраняющийся риск насилия в реальном мире» и учла «важность сохранения возможности для избирателей слушать в равной мере всех крупных национальных кандидатов в преддверии выборов», поэтому ограничения были сняты. При этом госпожа Миллер подчеркнула, что «этот канал по-прежнему будет регулироваться нашими правилами, как и все другие каналы на YouTube». У Дональда Трампа в YouTube 2,6 млн подписчиков.

Алена Миклашевская