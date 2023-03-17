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Коммерсантъ FM
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«Тинькофф Инвестиции» возобновил торги частью иностранных ценных бумаг

«Тинькофф Инвестиции» возобновил торги некоторыми иностранными ценными бумагами в тестовом режиме. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба брокера.

«Инвесторам стали доступны бумаги дружественных юрисдикций, торгующиеся на Гонконгской бирже, а также ограниченное число американских бумаг»,— указал брокер.

Сообщается, что сделки начали исполняться при посредничестве «независимой инфраструктуры» для доступа клиентов к операциям с иностранными ценными бумагами. Брокер пообещал со временем нарастить число доступных для торгов иностранных лотов.

Торговлю иностранными ценными бумагами и торги клиентов на бирже в евро «Тинькофф Инвестиции» приостановил 26 февраля. Решение брокер принял на фоне десятого пакета санкций ЕС, под которые среди прочих попал и Тинькофф-банк.

Подробнее о том, как ограничительные меры Евросоюза отразились на брокере и его клиентах,— в материале «Ъ FM» «"Тинькофф Инвестиции" ищет обходные пути».

Григорий Лейба

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