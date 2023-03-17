Набиуллина: ЦБ РФ не занимается неограниченным «печатанием денег»

Центральный банк РФ внимательно контролирует процессы эмиссии российской валюты, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

«На жаргоне ЦБ "печатанием денег" называется неограниченное эмиссионное финансирование государства или компаний со стороны Центрального банка. Такое поведение неизбежно приводит к росту инфляции (если не устанавливать границ для роста денежной массы, цены будут расти безгранично). Мы этим не занимаемся»,— подчеркнула госпожа Набиуллина в ходе пресс-конференции ЦБ РФ.

Глава Центробанка также напомнила, что денежно-кредитная политика (ДКП) регулятора направлена на обеспечение соразмерности между ростом денежной массы и экономической активности.

С февраля 2023-го ЦБ расширил перечень показателей, которые характеризуют денежное предложение в экономике РФ. В докладе о ДКП в начале 2023 года особое внимание регулятор уделил показателям денежной массы, на которые регулятор ориентируется в принятии решений, в том числе о ключевой ставке.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Деньги разные важны».

Григорий Лейба