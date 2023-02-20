Деньги разные важны

С февраля 2023 года Банк России расширил перечень показателей, характеризующих денежное предложение в экономике РФ: помимо оценки стандартных денежных агрегатов М2 и М0 ежемесячно предполагается публикация оперативной оценки двух вариантов широкой денежной массы (M2X) — с учетом валютной переоценки и без нее — а также агрегата М1. В опубликованном 20 февраля «Докладе о ДКП» ЦБ объясняет, что в условиях быстрой девалютизации стандартный показатель денежной массы М2 может неадекватно соотноситься с инфляционным давлением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В докладе о денежно-кредитной политике (ДКП), в начале 2023 года уже практически не содержащем крупных новостей, Банк России уделил особое внимание показателям денежной массы, на которые регулятор ориентируется в принятии решений в том числе о ключевой ставке. В аналитической «врезке» к докладу анонсируется публикация ЦБ с февраля 2023 года оперативной оценки двух показателей «широкой денежной массы» — ранее Банк России приводил оценку агрегата М2X только с учетом валютной переоценки и позже данных о стандартных денежных агрегатах, M0 и M2. Показатель «широкие деньги», таким образом, будет доступен практически одновременно с ними, в публикации за февраль заодно оценен и агрегат М1 — наличные деньги плюс переводные депозиты.

Исторически ориентация ДКП на агрегаты М0 и М2 сложилась в ЦБ с начала 1990-х, в докладе о ДКП констатируется, что в экономиках с разными структурами (точнее, с разными традициями и нормами платежного оборота и коррелирующими с ним регуляторными ограничениями) динамика «ступенек» денежных агрегатов (М0-М1-М2-М2X) отражает несколько разные процессы в финансовой системе — соответственно, для оценки будущего инфляционного давления со стороны спроса необходимо следить за разными агрегатами. В РФ лишь в 2008–2010 годах из-за скачка валютизации и несколько позже при всплеске интереса к сберегательным сертификатам тема обсуждалась широко. В 2022 году она была при этом крайне актуальной: при формально очень сильном росте агрегата М2 адекватного этой динамике инфляционного давления не создавалось.

ЦБ в докладе о ДКП уверенно объясняет происходящее ростом рублевых депозитов за год на 26% при сокращении валютных депозитов населения на 40% и организаций — на 17%.

Сильное расхождение М2 и М2X отмечалось уже в обзоре ЦБ «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм ДКП» (см. “Ъ” от 15 февраля), судя по комментариям ЦБ, оно будет наблюдаться как минимум еще месяцы — процесс девалютизации, по крайней мере сейчас, не остановился, а при сильной турбулентности на рынках он, отметим, легко может менять знак.

Впервые приведенные сопоставимые данные по М2X с очисткой и без очистки от валютной переоценки сейчас уже не так сильно отличаются — «чистый» М2X в годовом измерении вырос на 14% (М2 — на 26%), без учета переоценки — на 13,1%. За январь (малопоказательный для таких оценок месяц, динамика всех агрегатов слабоотрицательна) «чистый» М2X рос темпами год к году на 14,5%, с учетом переоценки — снижался до 12,5% год к году. «Правильного» ответа на вопрос о том, какой из агрегатов лучше для оценки будущей инфляции (которая также сильно зависит от ожиданий), по-прежнему нет: динамика М2X в двух видах демонстрирует несколько повышенное инфляционное давление на уровне 2016 года и чуть выше уровней 2021 года. Впрочем, текущая динамика М0 сейчас сходна с динамикой денежной массы в национальном определении на уровне 2011–2012 годов.

Дмитрий Бутрин