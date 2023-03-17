Инфляция в еврозоне снизилась до 8,5% в феврале

По итогам февраля инфляция в еврозоне замедлилась на 0,1%, до 8,5% в годовом выражении, следует из данных Евростата. Итоговые данные совпали с предварительной оценкой.

Потребительские цены без учета энергоносителей и продуктов питания (CPI Core) в феврале выросли до рекордных 5,6% в годовом выражении против январского показателя 5,3%.

Рост стоимости энергоносителей замедлился с 18,9% до 13,7%. Динамика цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию увеличилась до 15%, на услуги — на 4,8%, на промышленные товары — на 6,8%.

Больше всего инфляция выросла в Венгрии (25,8%), Латвии (20,1%) и Чехии (18,4%), меньше всего — в Люксембурге (4,8%), Бельгии (5,5%) и Испании (6%).

Значения инфляции в еврозоне достигли минимальных значений с мая 2022 года. При этом она по-прежнему остается выше целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2%. По итогам января инфляция выросла на 0,8%, до 8,6% год к году.

Накануне ЕЦБ повысил три ключевые ставки на 50 базисных пунктов и объявил, что готов снова повысить их в будущем. В ЕЦБ считают, что повышение ставок должно приблизить еврозону к среднесрочному целевому показателю инфляции в 2%.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Ставка с выходом на эндшпиль».

Олеся Павленко