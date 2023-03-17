Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков: передача истребителей странами НАТО повышает их вовлеченность в конфликт на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Польши передать Украине четыре истребителя МиГ-29. По его словам, решения стран НАТО о передаче самолетов повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт. В ходе российской военной операции вся эта техника будет подлежать уничтожению, добавил господин Песков.

Фото: Peter Andrews / Reuters

Фото: Peter Andrews / Reuters

«Это еще один пример того, как целый ряд стран—членов Северо-Атлантического альянса, включая Польшу, повышает уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт. Разумеется, поставка этой техники, как мы уже неоднократно говорили, не может повлиять на исход специальной военной операции, но может оставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

16 марта президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче четырех МиГ-29 на Украину. Он отметил, что в дальнейшем Варшава может направить Киеву еще несколько самолетов. Следом за Польшей решение о поставках 13 истребителей МиГ-29 приняло правительство Словакии.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...