Песков: передача истребителей странами НАТО повышает их вовлеченность в конфликт на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Польши передать Украине четыре истребителя МиГ-29. По его словам, решения стран НАТО о передаче самолетов повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт. В ходе российской военной операции вся эта техника будет подлежать уничтожению, добавил господин Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Andrews / Reuters Фото: Peter Andrews / Reuters

«Это еще один пример того, как целый ряд стран—членов Северо-Атлантического альянса, включая Польшу, повышает уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт. Разумеется, поставка этой техники, как мы уже неоднократно говорили, не может повлиять на исход специальной военной операции, но может оставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

16 марта президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче четырех МиГ-29 на Украину. Он отметил, что в дальнейшем Варшава может направить Киеву еще несколько самолетов. Следом за Польшей решение о поставках 13 истребителей МиГ-29 приняло правительство Словакии.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева